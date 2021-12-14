Як захистити здоров'я очей узимку

Негативно позначитися на зорі в зимові місяці можуть багато факторів, в тому числі сонце і сухе повітря. В результаті однією з найпоширеніших проблем є сухість очей, повідомляє Ukrhealth.net.

Справитися з цим станом допоможе дотримання кількох правил, у тому числі зволоження повітря і носіння сонячних окулярів, розповів глава компанії rebuild Your Vision Тайлер Соренсен.

За словами Соренсена, багато людей не помічають, що зимове сонце може зашкодити очам. Фахівець підкреслив, що, хоча небо частіше буває сірим через хмари і хмари, носити сонячні окуляри взимку необхідно, оскільки шкідливі промені відбиваються від снігу.

Однак сонце – не єдина небезпека для очей, дратувати їх також може холодне і сухе зимове повітря. Крім того, ситуацію ускладнюють обігрівачі й центральне опалення. Справитися з проблемою допоможуть як зволожувачі повітря, так і звичайна банка з водою, поставлена в кімнаті.

Крім цього, Соренсен порадив використовувати для зволоження очей спеціальні краплі. Але найпростіший і здоровий спосіб захиститися від сухості очей-пити більше рідини, особливо води.