Найважливіша частина льодовика "Судного дня" може зруйнуватися

Вчені опублікували результати нового дослідження льодовика Туейтса. Як повідомляється, незабаром він може зруйнуватися, і це призведе до підвищення рівня моря, повідомляє Хайтек.

Міжнародна дослідницька група виявила, що шельфовий льодовик Туейтса, ймовірно, впаде протягом п'яти років. Це прискорить дестабілізацію крижаного покриву Західної Антарктики.

Льодовик Туейтса знаходиться у Західній Антарктиді, відомий своїм швидким рухом та загрозою збільшення рівня світового океану. Також він відомий як льодовик "Судного дня". Впадає в затоку Пайн-Айленд моря Амундсена, на схід від затухлого вулкана Мерфі. Швидкість руху поверхні льодовика понад 2 км/год. Названий на честь вченого гляціолога Фредріка Туейтса.

У 2018 році з'явився проект Міжнародного співробітництва з льодовика Туейтса, щоб стежити за його станом. У ньому беруть участь майже 100 учених, які збирають дані щодо льоду, навколишньої води та моделюють майбутні зміни.

Під льодовиком утворюються довгі канали, які допомагають воді підточувати лід. Радіолокаційні зображення показують, що великі тріщини поширюються зі східної (найважливішої) частини льодовика шельфу до його центру зі швидкістю до 2 км на рік. Що ще гірше, ці тріщини прямують прямо до зони тонкого льоду. Це викличе зигзагоподібний візерунок тріщин, який, зрештою, призведе до обвалення всього льодовика та зміни Антарктиди. Дослідники підрахували, що це може статися за п'ять років.