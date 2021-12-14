У ВР ініціюють кримінальне провадження проти Гогілашвілі

У Верховній Раді ініціюють кримінальне провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це повідомляє "Сегодня﻿" у Telegram.

Лідер міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив, що відповідне звернення до Офісу генпрокурора та ДБР обумовлено не просто аморальною поведінкою чиновника, а тим, що до співробітника правоохоронних органів на блокпості в зоні ООС застосовувалася фізична сила.

Нагадаємо, у суботу з'явилося відео, на якому Гогілашвілі на в'їзді до Донецької області поскандалив з правоохоронцями, оскільки його машину зупинили.

Згодом Гогілашвілі вибачився "за свою зайву емоційність" та заявив, що звільнився з МВС за власним бажанням.