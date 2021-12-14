Nissan готує ще один кросовер: яким він буде

У модельній лінійці Nissan дуже скоро може з'явитися новий кросовер - Skyline. В основу новинки ляже інша, добре знайома нам модель, повідомляє Автоцентр.

Це крос-купе Infiniti QX55, запущене в серію 2020 року. QX55, в свою чергу, побудований на базі кросовера QX50, що вийшов на ринок у 2017 році. Зовні автомобілі відрізняються лише окремими елементами кузова. Тоді як технічно повністю ідентичні.

У рух "донорський" QX55 наводить 2.0 VC-Turbo, що генерує 272 к.с. і 380 Нм моменту, що крутить. Працює мотор у зв'язці з варіатором Jatco та повним приводом.

Очікується, що Nissan Skyline укомплектують гібридною силовою установкою e-POWER, на базі 2,0-літрового двигуна QX55, доповненого двома електромоторами. За попередніми даними, сумарна віддача агрегатів становитиме 440 л.

Якщо в планах Nissan нічого не зміниться і розробка буде успішно, то дебютний показ Skyline відбудеться в 2022 або 2023 році. Більше подробиць про новинки з'явиться найближчим часом.