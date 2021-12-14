Південна Корея побила антирекорд з COVID-смертності з початку пандемії

У понеділок, 13 грудня, у Південній Кореї від коронавірусу померла найбільша кількість громадян з початку пандемії. При цьому лікарні країни щосили намагаються впоратися зі зростанням числа тяжкохворих пацієнтів.﻿ Про це, з посиланням на The Guardian, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

За добу у Південній Кореї зареєстрували 94 смертельні випадки. У цей же час критичні випадки досягли рекордного рівня - 906. Усього за 13 грудня зафіксували 5 567 нових випадків зараження.

За словами високопоставленого чиновника міністерства охорони здоров'я Пака Хяна, медичні ресурси швидко закінчуються в Сеулі та прилеглих мегаполісах, де близько 86% відділень інтенсивної терапії, призначених для пацієнтів з COVID-19, вже зайняті.

У Південній Кореї вакциновано 81,3% населення. Загалом у країні проживає 52 мільйони жителів. Але тільки 13,9% з них отримали третю дозу вакцини проти COVID.