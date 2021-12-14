Найпотужніший BMW iX M60 дебютує на виставці CES-2022

Виставка промислової електроніки CES-2022, яка відкриється у Лос-Анджелесі на початку січня, стане ареною для численних презентацій електромобілів. Одним із шоу-стоперів марки BMW стане потужний електрокрос BMW iX M60, повідомляє Обозреватель.

Крім дебюту нового iX M60 EV, німецький автовиробник планує продемонструвати низку нових технологій.

BMW iX M60 буде збудовано на базі моделі iX xDrive50. Від нього новинка успадкує батарею на 111,5 кВтг і два двигуни, але їхня віддача буде збільшена. У iX xDrive50 дует видає 516 к.с., а у М60 очікується 608 к.с. Як і у випадку з іншими BMW від підрозділу M, кросовер отримає власні матеріали та варіанти обробки інтер'єру, інші колісні диски, а також фірмовий декор.

BMW iX M60 буде збудовано на базі моделі iX xDrive50. Джерело: BMW

Крім того, у BMW готуються презентувати унікальну технологію зміни кольору кузова одним натисканням кнопки. Очевидно йдеться про використання електрохромного покриття, яке вже застосовується в панорамних дахах. Ще однією новинкою від BMW стане "ультрасучасний автомобільний кінотеатр". Всі подробиці про технології та інновації автовиробника з Мюнхена ми дізнаємось у січні, коли відкриється виставка CES-2022.