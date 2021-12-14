Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок натхненні зростанням експортери, яких підтримали банки-спекулянти, спробували розвинути висхідний тренд з долара на міжбанківському валютному ринку.

Внаслідок їхніх злагоджених дій покупці були змушені підняти ціну заявок на покупку до 27,01 гривень, при цьому продажі піднялися до 27,03 гривень. Але охочих купувати долар за такою ціною виявилося небагато, і через годину котирування почали плавно знижуватися в район 26,96-26,985 гривень. Національний банк сьогодні не ризикнув виходити з покупкою і вважав за краще залишитися спостерігачем.

Чітко відстежували ситуацію на міжбанку та на готівковому валютному ринку. О 9-й ранку оптові обмінні пункти почали продавати готівкового «американця» по 26,99-27,00 гривень, до 11-ї ранку ціна піднялася до 27,05 гривень, а в окремих операторів – навіть до 27,09-27,10 гривень. Але щойно безготівковий долар почав дешевшати, миттєво почали знижувати цінники і на табло оптових обмінок. На обід долар подешевшав до 27,02-27,03 гривень. Як повідомили порталу "Курс України", особливого попиту на готівкову валюту на зростанні не спостерігалося.

Євро на FOREX у першій половині дня різко виріс і досяг позначки 1,1318 долара. Долар у світі падає проти решти провідних валют напередодні завтрашнього засідання FOMC, на якому обговорюватиметься питання підвищення процентної ставки ФРС США. Готівковий євро в Україні сьогодні торгується у діапазоні 30,45-30,50 гривень; дешевші продажі зранку протрималися недовго.

Російський рубль у першій половині дня вівторка виглядає затиснутим у вузькому діапазоні 73,40-73,60 рублів за долар. Рубль поки що не встиг відреагувати на падіння долара у світі. Ціна готівкового рубля в Києві не змінюється вже другий тиждень: його стабільно продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів, причому більшість пропозицій сьогодні - саме по 3,65 гривні за 10 рублів.