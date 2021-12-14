Росія загрожує Україні, щоб шантажувати Захід – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський здивувався вимогою Володимира Путіна гарантій не розширення НАТО на Схід. Про це він розповів у інтерв'ю італійській газеті La Repubblica. Переклад інтерв'ю опубліковано на сайті﻿ президента.

Чергове нагромадження військ РФ на кордоні з Україною голова держави назвав "потенціалом для шантажу" .

"Причому передусім проти західних держав. Але якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще жорсткішим, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави і, можливо, регіону загалом", – сказав Зеленський.

На запитання, чи зможе українська армія протистояти росіянам уже завтра в разі їх вирішення про вторгнення, президент відповів таке:

"Ми захищатимемо нашу землю і наших людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань. Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом, у Москві вже можуть відкривати музей із колекцією різних засуджень. Безумовно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль поки що не вистачає, щоб повернути російську сторону не лише до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі міжнародного права та держав-сусідів, але просто до змістовних переговорів щодо миру на сході України".

Також він додав, що через можливу кількість жертв у разі війни Україна постійно наполягає на "активізації дипломатії" .

"Ми не «граємо» зброєю, не виставляємо війська під кордон, не робимо силових кроків окупованою територією нашої держави. За роки війни у нас уже близько 15 тисяч загиблих. Півтора мільйона українців були змушені покинути свої будинки і стали внутрішніми біженцями. Якщо ж говорити про ціну не локального, а ширшого конфлікту, то зрозуміло, що людські втрати можуть бути на порядок вищими, в тому числі й для росіян?" – поцікавився президент.

Голова держави зазначив, що "Україна готова докласти всіх необхідних зусиль, щоб мир був чесним і довготривалим" .

"Це інтерв'ю перетвориться на товсту книгу, якщо я перераховуватиму всі пропозиції та спроби активізувати переговори, які російська сторона отримала від нас за роки війни. Але вистачить і одного невеликого абзацу, щоб переказати відповіді Росії, бо всі вони зводяться до неготовності визнати себе стороною цієї війни. Її роль за переговорним столом – наполягати на тому, що треба говорити із сепаратистами на Донбасі. А хто ці сепаратисти? На окупованій території всім керують російські офіцери та російські чиновники", – стверджує Зеленський.

У відповідь на запитання, чи готова Україна відмовитися від ідеї членства в НАТО в обмін на гарантований відхід російських військ від її кордонів, президент нагадав про те, що українська держава вже одного разу пішла на поступки заради своєї безпеки.