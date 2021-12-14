ЄС планує запровадити "жорсткий дедлайн" для відмови від російського газу

Європейська комісія пропонує запровадити заборону на продовження довгострокових контрактів на постачання природного газу до країн ЄС після 2049 року в рамках стратегії "зеленого переходу", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у документі, що опинився в розпорядженні агентства Bloomberg.

Очікується, що документ буде опублікований у середу та обговорюватиметься на саміті ЄС у Брюсселі 16 грудня. Крім заборони довгострокових контрактів, він містить пропозиції щодо підвищення енергетичної безпеки Євросоюзу, у тому числі коштом збільшення заповнюваності газосховищ перед початком опалювального сезону та створення стратегічних запасів операторами газорозподільних систем.

Така заборона суперечить позиції Росії, яка давно вказує на вигоди довгострокових контрактів у порівнянні з покупками газу на спотових ринках. РФ, яка забезпечує третину потреб Європи у газі, закликає європейські країни укладати більше таких угод.

Нагадаємо, у жовтні-листопаді Російська Федерація скоротила постачання газу до Європейського Союзу на 25% у порівнянні з минулим роком. При цьому з Норвегії та Алжиру ЄС отримує блакитне паливо в повному обсязі.