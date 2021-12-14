ЄС планує запровадити "жорсткий дедлайн" для відмови від російського газу

ЄС планує запровадити "жорсткий дедлайн" для відмови від російського газу

Європейська комісія пропонує запровадити заборону на продовження довгострокових контрактів на постачання природного газу до країн ЄС після 2049 року в рамках стратегії "зеленого переходу", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у документі, що опинився в розпорядженні агентства Bloomberg.

Очікується, що документ буде опублікований у середу та обговорюватиметься на саміті ЄС у Брюсселі 16 грудня. Крім заборони довгострокових контрактів, він містить пропозиції щодо підвищення енергетичної безпеки Євросоюзу, у тому числі коштом збільшення заповнюваності газосховищ перед початком опалювального сезону та створення стратегічних запасів операторами газорозподільних систем.

Така заборона суперечить позиції Росії, яка давно вказує на вигоди довгострокових контрактів у порівнянні з покупками газу на спотових ринках. РФ, яка забезпечує третину потреб Європи у газі, закликає європейські країни укладати більше таких угод.

Нагадаємо, у жовтні-листопаді Російська Федерація скоротила постачання газу до Європейського Союзу на 25% у порівнянні з минулим роком. При цьому з Норвегії та Алжиру ЄС отримує блакитне паливо в повному обсязі.

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