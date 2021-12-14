Лише 11% росіян вважають українців ворожим народом – опитування

Лише 11% росіян вважають українців ворожим народом. Братським народом українців вважають 52% росіян, а 31% ставляться нейтрально.

Про це свідчать нові дані Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Більшість опитаних (52%) ставляться до українського народу як братського (57-62% серед громадян старшого покоління), 31% охарактеризували своє ставлення як нейтральне (42-62% серед молоді). Лише 11% вважають, що українці — це народ, який вороже налаштований до росіян.

В основному респонденти, за даними опитування, розглядають Україну як братську країну (29%) або просто як країну-сусіда (26%). По 12% вважають Україну дружньою державою та джерелом загрози для Росії.

Інші погляди менш поширені: 9% вважають, що Україна є ворожою країною, 4% вважають її стратегічним партнером, а 1% — конкурентом.

Кожен п'ятий росіянин (21%) уважно стежить за подіями, що відбуваються нині в Україні (23-42% серед старшого покоління), 43% стежать за ними час від часу, а 36% – не стежать (51-69% серед молоді).