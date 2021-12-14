Чоловікові Світлани Тихановської суд виніс суворий вирок

У Білорусі ухвалили вирок чоловікові екскандидатки у президенти Світлани Тихановської. Сергія Тихановського засудили на 18 років колонії посиленого режиму. Опозиціонера визнали винним у закликах до насильства щодо влади та підготовки масових заворушень у країні, повідомляє Лента.ру.

Суд ухвалив, що вина Тихановського у порушенні ворожнечі у суспільстві за соціальними ознаками повністю доведена. На думку судді, існував безпосередній зв'язок між злочинами екстремістів та діяльністю опозиціонера, який "маніпулював суспільною свідомістю" .

Разом із Тихановським Гомельський суд засудив ще кількох опозиційних політиків та блогерів – зокрема, Ігоря Лосика, Миколу Статкевича, Артема Сакова, Володимира Цигановича та Дмитра Попова. Усі вони отримали від 14 до 16 років ув'язнення.