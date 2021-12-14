Чоловікові Світлани Тихановської суд виніс суворий вирок
У Білорусі ухвалили вирок чоловікові екскандидатки у президенти Світлани Тихановської. Сергія Тихановського засудили на 18 років колонії посиленого режиму. Опозиціонера визнали винним у закликах до насильства щодо влади та підготовки масових заворушень у країні, повідомляє Лента.ру.
Суд ухвалив, що вина Тихановського у порушенні ворожнечі у суспільстві за соціальними ознаками повністю доведена. На думку судді, існував безпосередній зв'язок між злочинами екстремістів та діяльністю опозиціонера, який
"маніпулював суспільною свідомістю".
Разом із Тихановським Гомельський суд засудив ще кількох опозиційних політиків та блогерів – зокрема, Ігоря Лосика, Миколу Статкевича, Артема Сакова, Володимира Цигановича та Дмитра Попова. Усі вони отримали від 14 до 16 років ув'язнення.