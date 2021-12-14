Суд постановив стягнути з Південмашу 208 млн податкового боргу

Дніпропетровський окружний адмінсуд вирішив стягнути із держпідприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" податковий борг розміром 208 млн грн, повідомляє Finbalance.

Таким чином частково задовольнивши позов Східного міжрегіонального управління ДПС щодо роботи з великими платниками податків.

Зазначається, що вказаний податковий борг підприємства складається: за земельним податком – 206,33 млн грн, за військовим збором – 2,02 млн грн.