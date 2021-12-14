Президент Фінляндії поговорив з Путіним про війська біля українських кордонів
Президент Фінляндії Саулі Нійністьо та господар Кремля Володимир Путін у понеділок, 13 грудня, обговорили ситуацію навколо України. Про це, посилаючись на сайт президента Фінляндії, повідомляє Ділова столиця.
"Головною темою розмови була тривожна ситуація біля кордонів України. Президенти відзначили важливість співпраці для того, щоб ситуацію можна було врегулювати дипломатичним шляхом", — ідеться в повідомленні.
Президент Фінляндії поговорив з президентом США Джо Байденом перед розмовою з Путіним, уточнили у відомстві.
"У контексті розмови про двосторонні відносини, Саулі Нійністе розповів Байдену про наріжні камені фінської політики безпеки. Президент Нійністьо зазначив, що цінує політику відкритих дверей НАТО", — ідеться в повідомленні.