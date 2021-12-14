Київ готується до надзвичайної ситуації через агресію РФ — Кличко
У Києві триває підготовка до надзвичайної ситуації через загрозу військового вторгнення Росії. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у статті німецькому виданню Bild, повідомляє Новое время.
«У моєму рідному Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я як мер організую громадянську оборону. Ми активізували роботу з набору та підготовки резервістів», — повідомив київський мер.
Кличко зазначив, що на кордоні з Україною та на тимчасово окупованих територіях перебувають 100 тисяч російських солдатів.
«Це безпрецедентна загроза. Існують різні сценарії нападу російської армії на Україну, і ми маємо бути готові до всіх із них», — заявив Кличко.
Також мер закликав ФРН розблокувати постачання оборонної зброї Україні.
«Не може бути, щоб Німеччина не схвалила рішення НАТО щодо постачання оборонної зброї Україні! Новий уряд Німеччини повинен зрозуміти, що допомога нашій країні ще ніколи не була такою важливою», — повідомив він.