Київ готується до надзвичайної ситуації через агресію РФ — Кличко

У Києві триває підготовка до надзвичайної ситуації через загрозу військового вторгнення Росії. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у статті німецькому виданню Bild, повідомляє Новое время.

«У моєму рідному Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я як мер організую громадянську оборону. Ми активізували роботу з набору та підготовки резервістів» , — повідомив київський мер.

Кличко зазначив, що на кордоні з Україною та на тимчасово окупованих територіях перебувають 100 тисяч російських солдатів.

«Це безпрецедентна загроза. Існують різні сценарії нападу російської армії на Україну, і ми маємо бути готові до всіх із них» , — заявив Кличко.

Також мер закликав ФРН розблокувати постачання оборонної зброї Україні.