Лікар розвіяв найпопулярніший міф про колаген

Ефект від застосування кремів із колагеном буває помітний на шкірі далеко не завжди. Лікар-дієтолог Андрій Бобровський розвіяв один із міфів, повідомляє Российская газета.

Виробники косметики заявляють, що колаген сприяє розгладжуванню зморшок. Важливо розуміти просту річ: чужорідному білку ніяк не можна проникнути всередину, розмір не дозволить. Іншими словами, "зовнішній" колаген ніколи не стане "внутрішнім".

Він також звернув увагу на ще один рекламний трюк – біологічно активні добавки, які нібито доставляють колаген до організму. Але колаген не засвоюватиметься, якщо його не синтезував сам організм.