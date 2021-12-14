Понад 100 тисяч українців не зробили друге щеплення вчасно

Близько 110 тисяч українців прострочили введення другої дози вакцини проти COVID-19. Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє прес-служба МОЗ.

"Зараз обов'язок кожної людини – захистити себе та рідних, зробивши щеплення. Водночас, близько 110 тисяч українців прострочили другу дозу антиковидної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу", – пояснив заступник міністра охорони здоров'я.

Він нагадав, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.