Сомалі загрожує масовий голод

Сомалі зіштовхнулося із найсильнішим за 40 років сезоном посухи, мільйонам жителів країни загрожує голод у 2022 році. Про це йдеться у звіті британської благодійної організації Oxfam, повідомляє РИА Новости.

"Близько 90% Сомалі переживає сильну посуху слідом за трьома поспіль сезонами без опадів. Деякі регіони стикаються з найпосушливішим сезоном за 40 років. Близько 3,5 мільйона жителів вже зіткнулися з гострою нестачею продовольства, ще мільйонам загрожує голод на початку наступного року", - йдеться у звіті організації.

Зазначається, що це пов'язано з тим, що шанси наступного сезону посадити врожай або знайти пасовищні угіддя для худоби зводяться до нуля.

За даними організації, безперервна і спричинена змінами клімату посуха, тривала війна в Сомалі, навали сарани та пандемія COVID-19 стали причинами голоду в країні. За оцінкою Oxfam, 7,7 мільйона осіб, що становить близько половини населення Сомалі, будуть у 2022 році потребувати термінової гуманітарної допомоги, це на 30% більше, ніж у 2021 році.

За даними глобального індексу голоду, Сомалі у 2021 році стала країною з найвищим показником населення, яке страждає від голоду.