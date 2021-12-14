Genesis розкрив усі подробиці про свій флагман G90

Минулого місяця компанія Genesis анонсувала свій новий флагман – седана G90 та його довгобазна версію. Тепер настав час для повноцінної презентації, повідомляє Обозреватель.

За словами авторів, седан був "розроблений, щоб задовольнити потреби як клієнтів, які самі їздять за кермом, так і тих, кого возять персональні водії".

Автомобіль отримав розкішний інтер'єр з великою цифровою панеллю, що поєднує 12,3-дюймові екрани шкали приладів та інформаційно-розважальної системи нового покоління. В обробці використовуються декоративні панелі з екологічних матеріалів, отриманих в результаті перероблення макулатури, полірованого алюмінію та високоякісної шкіри. Для меломанів передбачена аудіосистема Bang & Olufsen з 23 динаміками та висувними твітерами. Модель також матиме два панорамні люки, якими можна буде керувати індивідуально.

Автомобіль отримав розкішний інтер'єр з великою цифровою панеллю, що поєднує 12,3-дюймові екрани шкали приладів та інфо-розважальної системи. Джерело: Genesis

Крім того, G90 першим серед моделей Genesis отримав систему іонізації та ароматизації повітря у салоні. Одночасно можуть використовуватися два картриджі, а тип та інтенсивність аромату можна контролювати за допомогою інформаційно-розважальної системи, а також сенсорного контролера на панелі між задніми сидіннями.

Інтер'єр нового Genesis G90. Джерело: Genesis

До інших особливостей відносяться фіранки на вікнах і передні сидіння з функцією "ергономічного розслаблення" з десятьма повітряними осередками у спинці, а також двома – у подушці. Сидіння пропонують чотири типи масажу, включаючи "масаж всього тіла, талії, таза та верхньої частини тіла, з трьома варіантами тривалості та сили масажу".

На спинках передніх крісел встановлені 8-дюймові сенсорні екрани, а в підлокітнику є невеликий планшет. Джерело: Genesis

Праве заднє сидіння оснащене системою обігріву та вентиляції, а також підставкою для ніг. Задні сидіння також мають електроприводи спинок, а в салоні передбачені різні відсіки та відділення для зберігання речей. На спинках передніх крісел встановлені 8-дюймові сенсорні екрани, а в підлокітнику є невеликий планшет, що дозволяє регулювати сидіння, систему клімат-контролю, положення штор та освітлення лише кількома натисканнями.

Праве заднє сидіння оснащене системою обігріву та вентиляції, а також підставкою для ніг. Джерело: Genesis

З цікавих особливостей G90 – "автоматичні ручки дверей", що самостійно відкриваються при наближенні водія. Опинившись усередині, система EasyClose закриває всі чотири двері одним натисканням кнопки. Двері водія можна запрограмувати на автоматичне закривання при натисканні педалі гальма.

Genesis G90 буде оснащений 3,5-літровим двигуном V6, який працює в парі з 8-ступіневою автоматичною коробкою передач. Мотор з подвійним турбонаддувом розвиває 381 к.с. та 530 Нм. Реалізувати потенціал силового агрегату допоможе система повного приводу. Модель також отримала адаптивну пневмопідвіску, що дозволяє змінювати кліренс залежно від дорожніх умов. Також седан має повнокеровану систему керування.