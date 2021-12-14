ВР дозволила допуск іноземних сил до України для навчань

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 14 грудня, підтримала законопроєкт про схвалення рішення президента щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2022 році для участі в багатонаціональних навчаннях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт №6359 підтримали 309 народних депутатів. Утрималися 20 нардепів, не голосували 35. Проти законопроєкту проголосував один нардеп.

Серед тих, хто підтримав законопроєкт, 213 депутатів фракції "Слуга народу", 23 депутати фракції "Європейська солідарність", 14 депутатів фракції ВО "Батьківщина", 10 нардепів фракції "За майбутнє", 19 – із депутатської групи "Довіра", 15 нардепів із фракції "Голос", два депутати фракції "Опозиційна платформа – За життя" і 13 позафракційних.

Згідно з текстом законопроєкту, іноземні збройні сили будуть допущені на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях "Об’єднані зусилля - 2022", українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент - 2022", українсько-британських навчаннях "Козак Мейс - 2022", багатонаціональних навчаннях "Світла лавина - 2022", українсько-польських навчаннях "Сільвер Сейбер - 2022", українсько-американських навчаннях "Сі Бриз - 2022", українсько-румунських навчаннях "Ріверайн - 2022", багатонаціональних навчаннях "Кленова арка - 2022", багатонаціональних навчаннях "Вікінг - 2022".

Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроект 29 листопада.