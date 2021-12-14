Курс Dogecoin злетів на 39%
Курс Dogecion підскочив на 39% у вівторок на заяві глави Tesla Inc. Ілона Маска про те, що за цю криптовалюту можна буде купувати мерч компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Маск, визнаний журналом Time "Людиною року - 2021", заявив виданню, що, хоча Dogecoin була створена як "дурний жарт", ця криптовалюта "краще пристосована для транзакцій", ніж біткоїн.
"Обсяг транзакцій з біткоїнами низький, а витрати на кожну транзакцію високі" , - зазначив Маск.
Dogecoin, за його словами,
"стимулює людей витрачати гроші, а не збирати їх".
Tesla дозволить покупку свого мерча за Dogecion, і
"подивимося, як це піде" , сказав Маск.
Глава Tesla неодноразово згадував Dogecoin у Twitter, що суттєво збільшило популярність криптовалюти, створеної на честь інтернет-мема Doge із собакою породи сіба-іну.
Курс Dogecoin у вівторок піднявся до $0,2191, на початку цього року він становив менше ніж 1 цент.