Курс Dogecoin злетів на 39%

Курс Dogecion підскочив на 39% у вівторок на заяві глави Tesla Inc. Ілона Маска про те, що за цю криптовалюту можна буде купувати мерч компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Маск, визнаний журналом Time "Людиною року - 2021", заявив виданню, що, хоча Dogecoin була створена як "дурний жарт", ця криптовалюта "краще пристосована для транзакцій", ніж біткоїн.

"Обсяг транзакцій з біткоїнами низький, а витрати на кожну транзакцію високі" , - зазначив Маск.

Dogecoin, за його словами, "стимулює людей витрачати гроші, а не збирати їх" .

Tesla дозволить покупку свого мерча за Dogecion, і "подивимося, як це піде" , сказав Маск.

Глава Tesla неодноразово згадував Dogecoin у Twitter, що суттєво збільшило популярність криптовалюти, створеної на честь інтернет-мема Doge із собакою породи сіба-іну.

Курс Dogecoin у вівторок піднявся до $0,2191, на початку цього року він становив менше ніж 1 цент.