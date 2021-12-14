Китай вивів на орбіту шостий супутник за п'ять днів

Що цікаво, Китай відправив до космосу один супутник 13 грудня, тоді як 9 грудня туди ж вирушили ще п'ять за один день, повідомляє Сьогодні.

Отже, це вже шостий супутник, виведений країною на орбіту за грудень 2021 року.

Ракету, що несе супутник, запустили з космодрому Січан у провінції Сичуань на Південному заході Китаю.

Запуск було здійснено о 18:09 за Києвом 13 грудня, або 00:09 за Пекіном 14 грудня, за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3Б" (Long March-3B).

У порівнянні з першим запуском супутника Tianlian II, нинішній покращив здатність забезпечувати розрахований на багато користувачів доступ до послуг зв'язку і гнучкість для роботи на різних висотах.

Нагадаємо, раніше американські військові заявили, що Китай неймовірно швидко нарощує космічне озброєння та постійно загрожує їхнім супутникам.

Водночас, дослідники нещодавно припустили, що наступна гонка озброєнь утворюється навіть не на орбіті, а довкола Місяця.