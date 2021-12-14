Мітинг ФОПів: сталася сутичка протестувальників із поліцією
У вівторок, 14 грудня, в центрі Києва пройшла акція протесту ФОПів проти розширення фіскалізації. Між учасниками та поліцією виникла сутичка. Про це повідомляє кореспондент із місця подій, повідомляє Апостроф.
Активісти хотіли пройти маршем, але поліція їх не пускає, виставивши величезний кордон на вулицях Шовковичній та Грушевського.
Поліція затримала одного з учасників протестів, а його однодумці спробували відбити затриманого у правоохоронців.