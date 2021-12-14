Мітинг ФОПів: сталася сутичка протестувальників із поліцією

У вівторок, 14 грудня, в центрі Києва пройшла акція протесту ФОПів проти розширення фіскалізації. Між учасниками та поліцією виникла сутичка.﻿ Про це повідомляє кореспондент із місця подій, повідомляє Апостроф.

Активісти хотіли пройти маршем, але поліція їх не пускає, виставивши величезний кордон на вулицях Шовковичній та Грушевського.

Поліція затримала одного з учасників протестів, а його однодумці спробували відбити затриманого у правоохоронців.