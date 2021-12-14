"Динамо" отримало суперника у плей-оф Юнацької ліги УЄФА

У вівторок, 14 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування плей-оф Юнацької ліги УЄФА з футболу, в якій грає молодь віком до 19 років. Отримало свого суперника і київське "Динамо", повідомляє Обозреватель.

У першому раунді матчів на вибування (1/16 фіналу) українська команда зустрінеться з іспанським "Депортіво". На цій стадії протистояння складатиметься з одного поєдинку, який відбудеться 8 або 9 лютого 2022 року. Оскільки підопічні Ігоря Костюка на груповому етапі посіли друге місце у групі, то тепер на них чекає гостьова гра.

Інші пари цієї стадії склалися таким чином:

"Генк" (Бельгія) – "Челсі" (Англія)

"Емполі" (Італія) – "Борусія" (Д, Німеччина)

АЗ (Нідерланди) – "Вільярреал" (Іспанія)

"Жиліна" (Словаччина) – "Інтер" (Італія)

"Хайдук" (Хорватія) – "Атлетіко" (Іспанія)

"Мідтьюлланд" (Данія) – "Брюгге" (Бельгія)

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Севілья" (Іспанія)

Переможці цих стикових матчів 1/16 фіналу на наступному етапі приєднаються до переможців груп "шляху Ліги чемпіонів" в 1/8 фіналу.

На суперників уже чекають "Зальцбург", "Ліверпуль", МЮ, ПСЖ, "Реал", "Бенфіка", "Спортінг" та "Ювентус". Нагадаємо, "Бенфіка" була першою в групі з "Динамо", обігравши киян в останньому турі.