СБУ викрила найбільшу мережу із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

Служба безпеки України викрила найбільшу в Україні мережу з підробки COVID-сертифікатів. На цих махінаціях зловмисники заробляли до 5 мільйонів гривень щомісяця.

Як повідомляє прес-служба СБУ﻿, ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни.

За різні суми грошей вони вносили дані «клієнтів» до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг «Дія», зазначили в СБУ.

Для передачі «списків» на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв'язок та передавали гроші.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.