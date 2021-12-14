"На те воля Божа" – Стефанчук про втрачену заяву Ткаченка

Як виявилося, заяву про відставку міністра культури України Олександра Ткаченка було направлено до Верховної Ради, але з незрозумілих причин її не зареєстрували. Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky News.

У розмові з журналістом каналу Ткаченко уточнив, що для нього це також загадка.

Ткаченко поставив особисто питання спікеру ВР Руслану Стефанчуку, де його заява, а той відповів, що не знає. Міністр спитав, чи писати йому нову заяву.

"Я відверто кажу, що офіційно заяви у Верховній Раді немає, і я вважаю пана Олександра одним із найкращих міністрів в уряді. Якщо навіть такий порив у нього був, я дуже прошу, ви робите дуже багато добрих справ, давайте подумайте. Якщо заяви немає у Раді, може на це воля Божа. Я буду дуже радий, якщо ви зміните своє рішення, і ми далі будуватимемо українську інформаційну політику та культуру", – заявив Стефанчук.

Після цього діалогу Ткаченко уточнив, що готовий написати нову заяву, якщо буде потрібно.