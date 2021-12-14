В Африці майже сотня людей померла від невідомої хвороби

На сході Південного Судану щонайменше 89 людей померли за останні кілька тижнів від невідомої хвороби. Через що ВООЗ направила у відповідний регіон цільову групу для проведення екстреного дослідження, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За інформацією ЗМІ, епіцентром захворювання став адміністративний округ Фангак у штаті Джонглій. Він, зокрема, нещодавно сильно постраждав від найбільшої за останні 60 років повені.

"Ми вирішили відправити групу швидкого реагування, щоб оцінити та розслідувати можливі ризики. Також члени групи зможуть зібрати зразки у хворих людей" , - заявила представник ВООЗ Шейла Байя.

Разом з тим місцева влада припускала, що ймовірною причиною смертей мешканців є холера, однак провівши тестування було виявлено негативний результат.