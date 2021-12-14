Арахамія прокоментував можливий паспорт РФ у Гогілашвілі

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія не побачив нічого важливого у розслідуванні інформації про те, що екс-заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі міг бути громадянином Росії.

Про це повідомляє "Политика Страны".

Глава фракції Давид Арахамія, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи зацікавлена монобільшість розслідувати призначення людини, яка може мати російський паспорт, він відповів:

"Я не бачу великого суспільного значення у цьому процесі. Ну був заступник, немає заступника, рухаємось далі".