Дружина засудженого на 15 років Ігоря Лосика звернулася до Лукашенка

Дружина медіаконсультанта Радіо Свобода Ігоря Лосика, засудженого в Білорусі до 15 років колонії посиленого режиму, Дар’я Лосик звернулася до білоруського диктатора Олександра Лукашенка, силовиків та суддів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Настоящее время.

"Хочу звернутися до всіх причетних до сьогоднішнього беззаконня, а саме до суддів, прокурорів, представників правоохоронних органів, працівників СІЗО і, звичайно ж, громадянина Лукашенка. Сьогодні весь цей фарс, весь цей спектакль під назвою „суд у справі Тіхановського“ добіг кінця. Як ви почуваєтеся після всього цього, питати не буду, але, сподіваюся, що дуже погано" , — сказала вона.

Дружина Лосика запропонувала Лукашенку зустрітися з нею.

«Олександре Григоровичу, на всіх телеканалах та інтернет-ресурсах державна пропаганда транслює промови про те, який ви хоробрий, як самовіддано і непохитно рятуєте країну від усіх уявних і немислимих бід. Дуже цікаво, адже ви боретеся з такими нібито страшними погрозами, але зустрітися з однією простою дівчиною, яка любить дружину і маму, у вас сміливості не вистачило. То, може, доведете, що це не так?" - сказала вона.

Лосик додала, що тікати та ховатися за кордоном вона не збирається.

"Давайте зустрінемося, і я розповім, що пережила наша родина завдяки вашим підлеглим. Як це — пережити два голодування чоловіка, дізнатися, що він намагався накласти на себе руки прямо на очах у одного з ваших так званих слідчих…Вибір місця і часу я залишаю за вами. Тікати і ховатися за кордоном я не збираюся. Доведіть мені, що ви не боягуз. Чекаю на запрошення" , — сказала вона.

14 грудня у Білорусі суд засудив блогера, чоловіка Світлани Тихановської Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму. Ігоря Лосика – до 15 років.

У червні 2020 року в Білорусі затримали блогера та позаштатного консультанта Радіо Свобода Ігоря Лосика. Йому звинуватили в організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок, а потім додали звинувачення у підготовці до участі в масових заворушеннях. На знак протесту Лосик 41 день тримав голодування, яке припинив 25 січня. Пізніше після нових звинувачень він розпочав ще одне голодування.