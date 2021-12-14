У Польщі дізналися, хто командував штурмом кордону

Штурмом на білорусько-польському кордоні керував генерал-майор, заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлінев, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Ст﻿аніслав Жарін.

Він також опублікував фотографію, зроблену у пункті пропуску Кузниця-Брузги 16 листопада. Серед інших людей на ній можна побачити ймовірного координатора мігрантів.

Жарін назвав фотографію черговим доказом того, наскільки глибоко білоруські спецслужби залучені до гібридної операції проти ЄС.

У той день на білоруса звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він перебуває там з метою спостереження та контролю.

16 листопада відбувся найбільший штурм мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Декілька сотень мігрантів намагалися прорватися до Польщі, використовуючи каміння, палиці та шумові гранати.