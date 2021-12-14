В Туреччині помер молодий український моряк

У Туреччині помер український моряк, який кілька тижнів провів у комі після того, як на вантажному судні начебто випив засіб для дезінфекції, повідомляє УНІАН.

Інцидент стався 28 листопада на вантажному судні, яке перебувало біля берегів Самсуна. Українець нібито спершу випив горілку, а потім засіб для дезінфекції.

Його ушпиталили до міської лікарні. Згодом моряк впав у кому. Спроби врятувати чоловіка, на жаль, були марними. 12 грудня він помер в реанімації.

Як зазначає видання Milliyet, 26-річний українець служив на судні, яке перевозило пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.