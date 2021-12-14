Кабмін розгляне перші два проекти щодо "інвестнянь"

Інвестори цього тижня подадуть перші дві заявки на інвестиційні проекти зі значними інвестиціями за програмою "інвестнянь" на загальну суму $96 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня буде подано перші дві заявки на інвестпроекти. Загальна сума інвестицій за цими заявками - понад $96 млн. Проекти буде реалізовано у сферах агропереробки та виробництва утеплювальних матеріалів, мінвати", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму UkraineInvest "MAKE in UA" Києві у вівторок.

Прем'єр додав, що загалом інвестори подали 27 пропозицій на $2 млрд.