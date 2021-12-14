Кабмін розгляне перші два проекти щодо "інвестнянь"

Кабмін розгляне перші два проекти щодо "інвестнянь"

Інвестори цього тижня подадуть перші дві заявки на інвестиційні проекти зі значними інвестиціями за програмою "інвестнянь" на загальну суму $96 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня буде подано перші дві заявки на інвестпроекти. Загальна сума інвестицій за цими заявками - понад $96 млн. Проекти буде реалізовано у сферах агропереробки та виробництва утеплювальних матеріалів, мінвати", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму UkraineInvest "MAKE in UA" Києві у вівторок.

Прем'єр додав, що загалом інвестори подали 27 пропозицій на $2 млрд.

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