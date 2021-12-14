Турки протестують проти бідності – на вулиці вийшли тисячі людей

У Туреччині знову протестують проти фінансової політики влади, що призвела до гіперінфляції та обвалу місцевої валюти – ліри. Зокрема, минулої неділі, 12 грудня, найбільші турецькі профспілки вивели на вулиці Стамбула понад 5 тисяч людей, які вимагали підвищити мінімальну зарплату в країні, повідомляє Обозреватель.

"Ми вийшли на вулицю, щоб спробувати змінити стан речей. Ми могли б залишитися вдома, але не можна так далі жити, ми хочемо змін. Нинішній уряд має піти у відставку, бо він набиває свої кишені та обкрадає населення. Ось чому ми тут, щоб сказати: "Досить!" І ми продовжимо вуличні акції" , – говорять мітингувальники.

Протестували також у столиці Туреччини – Анкарі. Причому там дійшло навіть до затримань мітингувальників поліцією.

"Студенти, які зібралися на знак протесту проти зростання цін на житло та інших предметів першої необхідності, були побиті поліцією при в'їзді до Анкари. Щонайменше, 90 студентів було затримано, кілька людей отримали поранення після зіткнення з поліцією" , – йдеться у повідомленні.

A Turkish citizen throws a picture of Erdogan on the ground in the building of the governor of Ariel district of Zongeldak, in protest against the living situation in Turkey, so that the police arrest him on charges of insulting the head of state. pic.twitter.com/TTnwNxRqdB — Spriter (@spriter99880) December 13, 2021

При цьому наголошується: проти політики турецької влади протестували студенти із різних частин країни.

#Turkey #Istanbul Large devaluation of the Turkish #Lira . Disputes against the government and the monetary crisis #Erdogan evaluates solutions, but the protests increase over the next few days pic.twitter.com/S8TMg606ux — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) December 13, 2021

Це не перші протести в країні, так, наприкінці листопада 2021 року Туреччину охопили масові заворушення через рекордне падіння ліри і різкий стрибок цін, що послідував за цим. На вулиці вийшли сотні людей – вони закликали до відставки уряду та членів правлячої Партії справедливості та розвитку.

Наразі Туреччина переживає валютну катастрофу через те, що турецька ліра досягла рекордно низького рівня по відношенню до долара. У понеділок, 13 грудня, вона ослабла на 4,2% – до 14,47 за долар (28,24 грн за актуальним курсом). Головною причиною того, що сталося, називають можливі дії турецького центробанку.