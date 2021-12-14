Похолодання, дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 15 грудня

В Україну знову йде похолодання. Де-не-де температура вночі опуститься до -7°С. Без опадів погода теж не обійдеться: частину областей заллє дощами, частину очікує мокрий сніг.

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Отже, у середу, 15 грудня, у всіх західних, центральних, північних та більшості східних областей очікується температура від -1°С до 3°С удень і від -7°С на заході до 2°С у центрі та на сході країни вночі. У Донецькій же та в усіх південних областях буде трохи тепліше – близько 2-5°С удень та 0-5°С уночі. І найтепліше буде в Криму – там обіцяють 5-7°С та 2-4°С уночі.

З опадів 15 грудня очікуються дощі на півдні (крім Одеської області) та в Криму, а також мокрий сніг на сході країни. У центрі та на заході місцями можливий сніг. На сході та на півдні очікується ожеледь. На сході, а також на півночі та на заході очікується вітер на рівні 7-14 км/год. У центрі вітер буде сильнішим – близько 11-18 км/год. І найсильніший вітер очікується на півдні країни та в Криму – 14-25 км/год у середньому, на Одещині місцями можливі шквали до 29 км/год.

У столиці України, Києві, 15 грудня очікується температура від -1°С до 1°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і сніг.