Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У вівторок на міжбанківський ринок повернувся ажіотажний попит на іноземну валюту. Національному банку довелося провести велику інтервенцію щодо продажу валюти, але це мало допомогло.

Як стало відомо порталу «Курс України» , підприємства «зеленої енергетики», пов'язані з найбільшим українським олігархом, сьогодні вийшли на міжбанківський валютний ринок із великими покупками. Попит був настільки великий, що котирування не тільки повернулися вище за рівень 27 гривень, але до закриття торгів підскочили до 27,07 гривень на купівлі та 27,11 гривень на продажу. Національний банк, який у першій половині дня спостерігав за ринком, вийшов із продажем 50 млн доларів за ціною 27,05 гривень. Але, як виявилося, цього було явно мало. Ринок «з'їв» запропоновану регулятором валюту, і котирування продовжили зростання.

Закрили торги вівторка на 13,5 копійок на купівлі та на 14 копійок на продажі вище, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,86/26,99 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися ще ширше, ніж у понеділок: спред на відкритті становив 13 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 26,97 гривень пройшла лише о 9:38. Спочатку на ринку спостерігався зразковий баланс попиту та пропозиції, а угоди полягали у вузькому діапазоні 26,98-27,01 гривень. Ситуація кардинально змінилася після обідньої перерви. На ринок із великими покупками вийшли одразу кілька виробників ВІЕ. На той час основна маса продавців уже пішла з ринку. Спекулянти відчули наживу і почали задирати котирування нагору. О 14.20 на ринку з'явився Національний банк. Ми припускали, що він виставить на продаж 100 млн. доларів, але в прихованому ордері виявилося всього 50. Їх купили за кілька хвилин, після чого рух вгору продовжився. Закрили торги майже на денних максимумах.

Котирування закриття торгів – 27,065/27,095 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 72,3 млн. порівняно з минулою п'ятницею і склав 154,5 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,9867 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,9867 гривень. Офіційний курс долара на 15 грудня встановлено на позначці 26,9985 гривень за долар, зростання на 11,39 коп.

встановлено на позначці 26,9985 гривень за долар, зростання на 11,39 коп. Офіційний курс євро на 15 грудня встановлено на позначці 30,534 гривні за євро, зростання на 20,68 копійок.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва протягом дня подорожчав на 12 копійок. Вранці "американця" почали продавати по 27,00 гривень рівно. До обіду він подорожчав до 27,04-27,05 гривень, а до 17-ї години долар продавали вже по 27,12 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1298 долара. Сьогодні євро спочатку виріс з 1,1265 до 1,1322 долара, а потім надвечір опустився до 1,1280 долара. У всьому світі відбувається закриття позицій перед завтрашнім засіданням ФРС США, на якому вирішуватиметься питання процентної ставки. Готівковий євро за день подорожчав на 20 копійок: уранці його продавали по 30,42-30,45 гривень, а надвечір ціна піднялася до 30,62-3,65 гривень.

Російський рубль сьогодні весь день торгується у вузькому діапазоні: 73,40-73,60 за долар. На місці і готівковий рубль : у столиці вже другий тиждень його ціна "заморожена" на рівні 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.