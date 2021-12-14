Буславець звинуватила Геруса у маніпуляціях: "відволікає увагу громадськості"

Напади та маніпуляції голови комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКУ Андрія Геруса щодо колишнього керівництва Міністерства енергетики є спробою приховати свою антиукраїнську діяльність на користь північного сусіда, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявила екс-міністр енергетики України Ольги Буславець у Facebook.

"Андрій Герус у своєму, як йому здається, "тонкому" іронічному стилі, почав звинувачувати "тодішнього керівника Міненерго Буславець" у створенні "ферми" з виробництва криптовалюти на території Запорізького феросплавного заводу. Схоже, Герус за час перебування на посаді добре вивчив теорію маніпулювання суспільною думкою, у тому числі такий популярний прийом, як відволікання уваги. І коли нічого сказати насправді, то залишається застосовувати цю теорію на практиці. На момент здійснення описаного аукціону купівлі-продажу електричної енергії (21.12.2020), я вже місяць як не була керівником Міненерго (нагадую, що Кабінет міністрів 20.11.2020 скасував рішення про покладання на мене функцій в.о. міністра)" , - сказала вона.

Водночас, Буславець нагадала, що саме Герус своїми правками відкрив імпорт електричної енергії з РФ та Білорусі.

"Причому, зроблено це було в період профіциту електроенергії. І протягом другої половини 2019-початку 2020 року з РФ та РБ було імпортовано понад 1,1 млрд кВтг електричної енергії. Ця електроенергія призначалася для продажу на ринку двосторонніх договорів певним промисловим підприємствам. Як наслідок залучення імпорту справило вкрай негативний вплив на економіку підприємств електроенергетичного та вугільного комплексів та сприяло паливній розбалансованості" , - зазначила вона.

Екс-міністр також нагадала про негативні наслідки такого рішення, яке, за її словами, призвело до енергетичної кризи.