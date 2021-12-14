Більшість росіян не відкидають повномасштабної війни Росії проти України

Більшість росіян (75%) вважають, що напружена ситуація на Донбасі може перерости у повноцінну війну між Україною та Росією.﻿ Про це свідчать дані соцопитування від Левада-центру, повідомляє Новое время.

Серед тих, хто не виключає такої можливості, лише 3% упевнені, що війна неминуча. 36% респондентів вважають, що це цілком можливо, а 38% назвали такий результат подій малоймовірним.

Ще 15% виключають можливість збройного конфлікту між двома державами.

Половина опитаних упевнена, що ініціатор ескалації конфлікту є США та інші країни НАТО.

Такої думки найчастіше (61%) дотримуються росіяни 55 років і більше. Також у цьому впевнена приблизно чверть (24%) респондентів 18-24 років.

16% респондентів вважають, що в загостренні ситуації винна Україна. Серед опитаних до 24 років такої думки дотримуються 20% людей.

Ще 4% респондентів заявили, що конфлікт загострює Росія, 3% назвали ініціатором напруженості бойовиків «ДНР» та «ЛНР».