У Мінцифрі поки не працюють над онлайн-виборами в Україні

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що його позиція не змінилася до онлайн-голосування на виборах. Однак поки відомство не отримало завдання впровадити цей формат і не працює в цьому напрямку, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"У мене позиція системно незмінна стосовно виборів. Чи будуть онлайн-вибори, вирішують Центральна виборча комісія і парламент" , - сказав В інтерв'ю виданню Федоров.

Міністр підкреслив, що на сьогодні в Україні немає законодавчої бази для онлайн-голосування на виборах і тому перед відомством таке завдання не стоїть.