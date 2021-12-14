У Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за заклики до санкцій

В Білорусі ввели кримінальну відповідальність за заклики до санкцій проти країни. Олександр Лукашенко підписав відповідний закон, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Відповідно до закону, заклик до введення санкцій проти країни й режиму каратимуться: