У Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за заклики до санкцій
В Білорусі ввели кримінальну відповідальність за заклики до санкцій проти країни. Олександр Лукашенко підписав відповідний закон, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Відповідно до закону, заклик до введення санкцій проти країни й режиму каратимуться:
- позбавленням волі строком до шести років, якщо заклики звернені до рядових осіб;
- позбавленням волі строком до десяти років, якщо заклики звернені до зарубіжних країн, міжнародних й іноземних організацій;
- позбавленням волі строком до дванадцяти років, якщо заклики вчинені посадовою особою, або ж призвели до тяжких наслідків.