Німеччина готова запровадити санкції проти всіх російських газопроводів

Захід готовий запровадити санкції проти всіх російських газопроводів у Європі у разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну﻿. Про це заявило джерело в уряді Німеччини, повідомляє Ділова столиця.

Зазначається, що "Північний потік-2" не слід особливо виділяти під час обговорення можливих санкцій щодо Росії у зв'язку із ситуацією навколо України, оскільки є й інші трубопроводи "Газпрому" до Європи.

Джерело повідомило, що Кремлю необхідно пояснити мету нарощування військової могутності на кордоні з Україною. Лідери ЄС зберуться цього тижня у Брюсселі для обговорення цієї проблеми.

Водночас, за його словами, найкращою відповіддю на російську загрозу є не постачання зброї Україні, а деескалація ситуації за допомогою поновлення переговорів між Німеччиною, Францією, Росією та Україною у "нормандському форматі".