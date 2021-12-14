Ціна газу у Європі перевищила $1500/тис. куб м

Спотова ціна газу в Європі за один день додала 11% (до ціни закриття попереднього дня) і до кінця торгів перевищила $1500 за тис. куб. м, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У вівторок увечері ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 128,68 євро за МВт.год, тобто $1504 за тисячу кубометрів.

У листопаді контракт "на день вперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1158 за тисячу кубометрів. З початку року середнє значення контракту сягнуло $515.

У понеділок ціни підскочили у зв'язку з коментарями нового глави німецького МЗС Анналени Бербок щодо газопроводу "Північний потік 2" (при тому, що вона не сказала нічого нового та просто повторила те, що до неї говорили компетентні регулятори – ред).

Глобальна спіраль зростання цін отримала підтримку з боку газових індексів в Азії - за європейським виріс і ф'ючерс на азіатський СПГ-індекс Platts JKM - січневий контракт додав $18 і досяг $1276 за тисячу кубів.

Серйозно впала наступного тижня генерація з відновлюваних джерел. У понеділок внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії Європі склав лише 10,1% за середнього значення 15,6% минулого тижня (6-12 грудня), свідчать дані асоціації WindEurope.

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки 62,41% від їх максимальної місткості (дані на ранок понеділка) - це на 16,8 процентних пунктів нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Прогноз погоди в Європі на тиждень передбачає чергову помітну відлигу (майже як і в ті ж дні минулого року).