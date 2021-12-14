Росія пригрозила Євросоюзу відповіддю за санкції проти ПВК Вагнера

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила Європейському союзу відповіддю за санкції проти ПВК Вагнера. Вона наголосила, що компанія нібито не підконтрольна владі Росії, повідомляє Новое время.

Вона додала, що незалежні держави уповноважені самостійно налагоджувати взаємодію із зовнішніми партнерами.

"Виходить, що своїми незаконними обмеженнями Євросоюз ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню та зовнішню політику" , - заявила Захарова.

Представник МЗС Росії також закликав ЄС перестати втручатися у внутрішні справи суверенних країн.

13 грудня Євросоюз ввів санкції проти ПВК Вагнера через діяльність її найманців в Україні, Сирії та Лівії.

25 листопада Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав ПВК Вагнера «агентом Росії». У резолюції зазначалося: Європарламент має свідчення того, що РФ несе відповідальність за фінансування, навчання, керівництво та оперативне командування групою.