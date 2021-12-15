Кумедні фото собак, які вже приготувалися до свят

Сезон свят – улюблений період року не лише для людей, а й тварин. Це й не дивно, адже різдвяний настрій робить трішки веселішим та щасливішими усіх навколо, повідомляє 24 Канал.

Новорічні фото – важлива складова свят, коли усі збираються сім'ями, одягають тематичні костюми та увіковічують радісні миті. У такі моменти не потрібно забувати й про пухнастих членів родини, які також із задоволенням позуватимуть на святковій фотосесії.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим.



