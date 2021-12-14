Лікарю, який рятував чорнобильців, надали звання Героя посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням Ордена Держави (посмертно) лікарю-онкологу, радіологу Леоніду Кіндзельському, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Завдяки цьому видатному лікарю та науковцю було врятовано багатьох ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема тих, які отримали смертельну дозу опромінення. Його дуже добре знають чорнобильці, але не дуже добре про нього знають українці", - зазначив Зеленський.

Леонід Кіндзельський (1924-1999) був головним радіологом МОЗ УРСР у 1978-1986 роках і активно брав участь у лікуванні потерпілих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Леонід Кіндзельський

Із групи пожежників, які першими прибули до місця катастрофи на ЧАЕС та отримали особливо велику дозу опромінення, 13 ліквідаторів було відправлено на лікування до Москви, а 11 пацієнтів – у Київський інститут радіології та онкології до Леоніда Кіндзельського. В результаті в групі Леоніда Кіндзельського вижили всі, а з другої групи – лише двоє.

Загалом зі 115 осіб, яким було поставлено діагноз "гостра променева хвороба" і які пройшли через руки українського професора, померла лише одна людина.