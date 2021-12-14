В ОПОРІ розкритикували ідею надати право балотуватись в мери 16-річним

У Верховну Раду надійшов законопроєкт 6402, який пропонує надати можливість 16-річним громадянам балотуватися до органів місцевого самоврядування. Голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська вважає його положення не логічними, повідомляє Новое время.

"Це нелогічно — понизити вік, від якого людина може балотуватися на виборні посади, до 16 років, але залишити 18-річним активне право — обирати. Виборець у меншій мірі має бути компетентним, ніж особа, яка представляє цих виборів, наприклад, в органах місцевого самоврядування. Маючи право балотуватися до органів місцевого самоврядування, <...> ця особа не матиме право голосувати на цих виборах. Конституція визначає чітко, що у 18 років громадянин набуває права голосу" , — зазначила Айвазовська в ефірі Радіо НВ.

Окрім того, що законопроєкт суперечить Конституції, Айвазовська переконана, що у неповнолітніх бракуватиме досвіду для управління громадою.

"16-річна особа навряд чи має такий управлінський досвід, щоб керувати місцевою громадою, якщо ми говоримо про міських, сільських, селищних голів. Тому що депутати місцевих рад — це волонтери. Це люди, які за свою роботу не отримують зарплату. А для прийняття рішення в органі місцевого самоврядування потрібно мати набір певних компетенцій, які вироблені в ході певної практики і досвіду" , — вважає Айвазовська.

У пояснювальній записці до законопроєкту № 6402 вказано, що він розроблений «на запит підлітків на повноцінну участь у громадсько-політичному житті України та своєї громади з 16 років», а метою документу є створення «можливостей для молоді реалізувати свій потенціал на два роки раніше, ніж це передбачено чинним законодавством».

Також ініціатори законопроєкту обгрунтовують необхідність зниження вікового цензу досвідом інших країн, а саме «стійким європейським трендом»:

У Німеччині в окремих землях громадяни мають право голосувати з 16 років. В той же час нова парламентська коаліція декларує надання право голосу молодим німцям з 16 років.

У Франції депутати внесли законопроект, який покликаний укласти пакт довіри з молоддю, який передбачає надання молоді виборчого права та можливості складати іспит на права водія;

У Великобританії рух «Голосувати в 16» виборює право голосу для громадян, яким виповнилось 16 років. А на виборах до парламенту Шотландії, локальних виборах голосувати уже можна з 16 років;