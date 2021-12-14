Гордон і Богдан повідомили один одному, що їх хочуть посадити

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що його і журналіста Дмитра Гордона «хочуть посадити», повідомляє Новое время.

Під час інтерв'ю Гордон сказав, що, за його інформацією, Богдана «вже мали посадити».

"Збираються (про те, чи збиралися його посадити — ред.). Тебе також, до речі, збираються посадити. Там вже фінальна стадія божевілля, там усіх саджають. Причому там вже пачками пішли" , — відповів ексголова ОП.

За словами Богдана, після його допису, де він тролив владу, в.о. директора ДБР Олексію Сухачову «було поставлено завдання рити, посадити Богдана у в’язницю».

"Там всі: Бутусов, Савік Шустер, Діма Разумков і вся його група, ще 100 тисяч якихось людей, якісь блогери — у Facebook він десь їх зустрів — Іван Іванович Ж*па, якісь боти… особисто дає команду посадити… У них є якийсь суддя у Полтавській області — його взяли на хабарі, підвісили, він їм підписує, не читаючи" , — стверджує Богдан.

В Офісі президента після минулого інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону в 2020 році заявили, що той «зовсім не в інсайді, не в тренді, продовжує сміятися над власними старими жартами і намагається дограти чужі хайпи».

Після інтерв'ю Держбюро розслідувань викликало Богдана на допит через його слова про нібито домовленості з Росією з питань статусу Криму, авіасполучення з РФ і обміну полоненими. Ексголова ОП тоді заявив, що його намагаються залякати.