У Євросоюз приймуть ще дві країни

Європейський союз домовився про розширення блоку — найближчим часом до нього увійдуть Північна Македонія та Албанія, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

"У нас є висновки про розширення ЄС — на відміну від минулого року! Північна Македонія та Албанія" , — написав він.

Попередній саміт ЄС – Західні Балкани, що відбувся 6 жовтня у Словенії, не приніс позитивних новин щодо перспектив вступу країн регіону до Євросоюзу.