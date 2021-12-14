У Євросоюз приймуть ще дві країни
Європейський союз домовився про розширення блоку — найближчим часом до нього увійдуть Північна Македонія та Албанія, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.
"У нас є висновки про розширення ЄС — на відміну від минулого року! Північна Македонія та Албанія", — написав він.
Попередній саміт ЄС – Західні Балкани, що відбувся 6 жовтня у Словенії, не приніс позитивних новин щодо перспектив вступу країн регіону до Євросоюзу.