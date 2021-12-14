Сім'ю скандального Гогілашвілі охороняє підрозділ СБУ Альфа

Сім'я колишнього заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі перебуває під охороною СБУ, повідомляє Новое время.

У розслідуванні Bihus.info йдеться про те, що знімальній групі вдалося зафіксувати, як сина помічниці президента Марії Левченко, і на той час заступника голови МВС Гогілашвілі привіз до КВЦ Парковий автомобіль з номерами Служби безпеки України.

Видання уточнює, що йдеться про події 21 листопада 2021 року, коли у комплексі Парковий проходило засідання Слуги народу.

"У цей час до входу до комплексу під'їхав автомобіль Chevrolet Suburban. Судячи з товщини дверцят та віконних рам, автомобіль броньований. З автомобіля вийшов чоловік, за ним – хлопчик" , – йдеться у повідомленні.

Хлопчик виїхав з Паркового вже на іншому авто — Mazda 3. Як вказують журналісти, ця машина зареєстрована на Марію Левченко — секретарку президента Володимира Зеленського та дружину тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Олександр Гогілашвілі із сином / Фото: Bihus.info

"А ось номерний знак автомобіля, який привіз хлопця до Паркового, закріплений за автомобілем Volkswagen Transporter. Партія таких у 2019 році надійшла на баланс СБУ" , - йдеться у розслідуванні.

У чоловіка, який вийшов з машини перед хлопцем, джерела Bihus.Info у правоохоронних органах упізнали співробітника спецпідрозділу Альфа СБУ.

На запит журналістам у СБУ відповіли так:

"У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, що стосується осіб, яким за необхідності та за наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною. Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки осіб, які охороняються, та членів їхніх сімей зокрема" , — відповіли в прес-службі СБУ.

Окрім відповіді СБУ, редакція також отримала підтвердження від іншого правоохоронного органу, що сім'ї Гогілашвілі надано охорону Альфи.

Марія Левченко та Олександр Гогілашвілі не відповіли на телефонні дзвінки та проігнорували відправлені редакцією питання.

Альфа СБУ може надавати охорону учасникам кримінального провадження. Цим іноді користуються чиновники, яким не передбачено держохорону.

У таких випадках для отримання охорони від одного з правоохоронних органів використовується кримінальне провадження про нібито загрозу життю.

Помічнику президента та заступнику міністра за посадою держохорону не передбачено.