Виробництво авто в Україні збільшилося вдвічі: топ-9 легковиків

У листопаді цього року українські заводи випустили 455 легковиків, а також 76 автобусів та вантажних машин. Це вдвічі більше за жовтневий результат, коли вітчизняний автопром мав проблеми з постачанням електронних компонентів. Однак якщо порівнювати з листопадом 2020-го, то виробництво поступається майже на 17%, повідомляє Auto.Ria.

Крім того, майже всі зібрані минулого місяця транспортні засоби розкупили. А деяким дилерам навіть довелося продавати складські запаси через високий попит.

Дев'ятка найпопулярніших легковиків українського виробництва за підсумками листопада має такий вигляд:

Skoda Kodiaq – 69 од. (продані 70 од.);

Lada Vesta – 60 од. (60 од.);

Kia Rio X – 40 од. (40 од.);

Skoda Fabia – 35 од. (35 од.);

Skoda Karoq – 33 од. (34 од.);

Renault Arkana – 28 од. (28 од.);

Lada Granta – 26 од. (24 од.);

Renault Duster (переобладнання для поліції) – 18 автомобілів;

Kia Rio – 17 од. (9 од.).

Проте на тлі попиту на вживані автомобілі продажі авто українського виробництва виглядають скромнішими. Так, минулого місяця українці купили 146 696 авто з пробігом, а першу реєстрацію отримали 8932 нові легковики, більшість із яких імпортували з-за кордону.