Резніков анонсував членство України в НАТО де-факто

Україна має де-факто відповідати стандартам НАТО, і тоді вона стане членом Альянсу де-юре, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу з міністром оборони Швеції Пітером Хультквістом.

"Ми станемо членами НАТО де-факто, будемо впроваджувати стандарти, будемо робити реформи. Бо це потрібно нам. Тоді прийде час, коли країни Альянсу приймуть політичне рішення, і ми станемо членом НАТО де-юре" , — сказав Резніков.

Глава українського Міноборони додав, що право України стати членом НАТО записано до Конституції країни. Він додав, що це суверенне право, за яке українці проливають кров упродовж останніх 7 років.