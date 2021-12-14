Богдан заявив про неофіційні зарплати "слуг народу" в доларах

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що народні депутати від Слуги народу отримують доплати в доларах за «потрібні» голосування, повідомляє Новое время.

Журналіст Дмитро Гордон під час інтерв'ю поставив Богдану питання, чи отримують «слуги народу» зарплати у конвертах. Той відповів, що «чув, платять».

«…Я бачив плахту, як це працює. Депутат має зарплату — умовно, скажімо, 20 [тисяч] не гривень, неофіційна. Якщо ти не голосуєш, тебе штрафують і твоя зарплата зменшується. Там такі плахти роздають: ось за цей закон ти не голосував, за це не голосував».

За словами ексголови ОП, Національне антикорупційне бюро не реагує, оскільки Спеціалізована антикорупційна прокуратура досі не має керівника:

«Уже півтора роки не призначають. А якщо призначать, що? Почнуться ж облави».

Раніше про те, що народні депутати від Слуги народу отримують грошову винагороду за ухвалення законопроєктів, а за неголосування їх можуть штрафувати, заявляла шефредакторка LB.UA Соня Кошкіна.